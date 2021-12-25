الأرصاد العراقية تتنبأ بموجة برد تستغرق ثلاثة أيام

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأرصاد الجوية العراقية في أحدث تقرير لها أن تشهد البلاد موجة برد تستغرق ثلاثة أيام ابتداء من اليوم.

وقالت الأرصاد في تقريرها إن درجات الحرارة ستنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومن ضمنها بغداد ابتداء من اليوم السبت.

أما المنطقة الجنوبية فسوف يكون الانخفاض فيها لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد والاثنين وبشكل تدريجي، فيما سيتم تسجيل درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية حيث يستمر هذا التأثير لمدة ثلاثة أيام.