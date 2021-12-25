سیاسة

"أوميكرون" يعكر أجواء الميلاد ويلغي آلاف الرحلات الجوية عالمياً

ألغت شركات الطيران عالمياً ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم رحلات عالمية أوميكرون

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم إلغاء أكثر من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

يأتي ذلك بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كوفيد-19 مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.

وألغت شركات الطيران عالمياً ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة الذي يوافق عشية عيد الميلاد وهو عادة ما يكون يوماً مزدحما بالنسبة للسفر جواً.

وبحسب موقع (فلايت أوير) فقد تم تأخير نحو عشرة آلاف رحلة أخرى، فيما أُلغيت 1799 رحلة في يوم عيد الميلاد حول العالم بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد.

وتمثل الحركة الجوية التجارية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هذا وارتفعت إصابات كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار والذي تم اكتشافه لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويمثل أوميكرون الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات في الولايات المتحدة وما يصل إلى 90 في المئة في بعض المناطق مثل الساحل الشرقي.

وارتفع متوسط عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 45 بالمئة إلى 179 ألف إصابة يوميا خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لرويترز.

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