"قوارب الموت" تحصد الأرواح.. تحطم ثالث مركب مهاجرين قبالة اليونان

أربيل (كوردستان 24)- لقي شخصان على الأقل حتفهما فيما تم إنقاذ 57 آخرين عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم قبالة جزيرة باروس اليونانية في وسط بحر إيجه.

وبحسب وسائل إعلام يونانية فقد سارعت السلطات بإجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس بعد ما يعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.

وقالت وكالة أثينا للأنباء، إن 80 شخصا كانوا فيما يعتقد على متن المركب الذي وصفته بأنه مركب شراعي، مشيرة إلى أن ظروف انقلاب المركب غير معروفة إلى الآن.

وانتشلت السلطات اليونانية مؤخراً 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة في جنوب اليونان أمس الخميس.

وأعلن التلفزيون اليوناني إنقاذ السلطات اليونانية 90 شخصاً آخرين.

وتعد اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية مكتظة إلى جزر قريبة من الساحل التركي.

وغرق مركب آخر قبل نحو ثلاثة أيام يعتقد أنه كان يقل من يصل عددهم إلى 50 مهاجرا قبالة جزيرة فوليجاندروس ويُخشى أن يكون العشرات لقوا حتفهم.