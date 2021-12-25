الرافدين يبدأ بتسليم "ماستر كارد" للمتقاعدين المقيمين في الأردن

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين العراقي اليوم السبت المباشرة بتسليم بطاقات "ماستر كارد" للمتقاعدين المقيمين في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال المصرف في بيان إن "وفداً يرأسه مدير عام المصرف عبد الحسن جمال زار الأردن بمعية وفد من البنك المركزي العراقي، وأشرف على عملية إصدار بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمتقاعدين المقيمين في العاصمة الأردنية عمّان".

والتقى الوفد بعدد من المتقاعدين واستمع إلى مشاكلهم، وأعرب عن استعداده لتقديم كافة الدعم والمساعدة للمتقاعدين في الأردن لحل مشاكلهم لا سيما فيما يتعلق بتأخر رواتبهم.

وبعد ذلك زار الوفد السفارة العراقية في الأردن وعقد اجتماعاً مع السفير العراقي لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض صرف رواتب المتقاعدين والسعي لتقديم كل ما يمكن لتخفيف معاناة المتقاعدين.