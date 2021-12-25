إحصائية مرعبة.. ارتفاع غير مسبوق لحالات الانتحار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت إحصائية مرعبة أعلنتها وزارة الداخلية اليوم السبت ارتفاعاً غير مسبوق لحالات الانتحار في العراق.

وارتفعت حالات الانتحار المسجلة في العراق طيلة عام 2021 إلى 772 حالة مقارنة بالعام الماضي والذي أحصت فيه الداخلية 663 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الداخلية خالد المحنا قوله إن حالات الانتحار في البلاد بدأت تتجه نحو الازدياد منذ عام 2016.

وسجل عام 2016 قرابة 393 حالة انتحار، وفي العام الذي تلاه بلغت 462 حالة وفي 2018 بلغت 530 حالة، أما في العام 2019 فقد بلغت 605 حالات.

وتوزعت حالات الانتحار على مختلف الفئات العمرية ولا سيما بين الشباب.

وقال المحنا إن حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40 في المئة وبين العزّاب 55 في المئة.

وبلغت نسبة المنتحرين من الذين تحصيلهم الدراسي ما تحت الابتدائية 62.2 في المئة ودون المتوسطة 16.9 في المئة والعاطلين عن العمل 35 في المئة، وربات البيوت 29.9 في المئة.

وأضاف المحنا "ثمة أسباب عديدة منها نفسية تتعلق بالضغط النفسي وشكل عدد المنتحرين فيها نسبة 36.22 في المئة، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64 في المئة وهناك أيضاً أسباب تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري والوضع الاقتصادي والفقر".