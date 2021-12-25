مجتمع

بالصور | وفاة عراقيين اثنين في حادث سير قرب منفذ حدودي

لا تعرف بعد أسباب الحادث، لكن مرور كرميان أعلنت فتح تحقيق بهذا الصدد
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حادث سير في بلدة كلار على طريق معبر برويخان - صورة: مديرية مرور كرميان
حادث سير في بلدة كلار على طريق معبر برويخان - صورة: مديرية مرور كرميان
کوردستان حادث سير كرميان كلار

أربيل (كوردستان 24)- لقي شخصان مصرعهما صباح السبت في حادث سير مأساوي وقع على طريق سريع في بلدة كلار، حسبما أفادت مديرية مرور كرميان.

وقالت المديرية في بيان إن سيارة من نوع تويتا لاندكروز وشاحنة اصطدمتا صباح اليوم على الطريق الذي كلاء بمنفذ برويزخان الحدودي مما أسفر عن مواطنين من القومية العربية.

وأضافت المديرية أن الحادث وقع بينما كانت السيارة متجهة صوب معبر برويزخان، قبل أن تصطدم بشاحنة في قرية (حوش كورو).

ولا تعرف بعد أسباب الحادث، لكن مرور كرميان أعلنت فتح تحقيق بهذا الصدد.

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