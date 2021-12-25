اقتصاد

أربيل تستقبل مليوني سائح في 2021 وتستهدف استقطاب المزيد

"من المرجح أن يتجاوز العدد مليوني سائح مع عطلة رأس السنة"
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حافلة سياحية قادمة من المحاقظات العراقية إلى أربيل
حافلة سياحية قادمة من المحاقظات العراقية إلى أربيل
کوردستان السياحة في كوردستان السياحة في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل اليوم السبت استقبال مليوني سائح طيلة عام 2021 ، وهو أعلى مما كان عليه في العامين الماضيين.

وقال مدير عام السياحة في أربيل إسماعيل مينخان لكوردستان 24، إن عدد السيّاح الذين قصدوا أربيل منذ مطلع 2021 ولغاية 23 من الشهر الجاري، بلغ مليوناً و971 ألفاً و522 سائحاً.

وتابع "من المرجح أن يتجاوز العدد مليوني سائح مع عطلة رأس السنة".

وأضاف مينخان أن الإحصاءات المتعلقة بأعداد السيّاح تسجل بطريقة مفصلة وعلمية عند نقاط التفتيش (السيطرات) والمنافذ البرية ومطار أربيل الدولي.

وتراجع معدل السيّاح إلى إقليم كوردستان بشكل عام مع ذروة تفشي فيروس كورونا. وقد سجل عاما 2019 و2020 إجمالاً مليوناً و860 ألفاً و236 زيارة. وبعد أن تباطأ الوباء في عام 2021 في ظل حملات التطعيم، انتعشت الحركة السياحية بشكل ملحوظ.

وقال مدير سياحة أربيل إن الجهات المعنية تسعى لإيلاء المزيد من الاهتمام وبذل جهود حثيثة للارتقاء بالقطاع السياحي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

وأضاف "نتوقع استقطاب المزيد من السياح في العام المقبل".

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