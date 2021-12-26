سوريا طلبت نقل مبارياتها لتصفيات مونديال قطر من الأردن إلى دولة خليجية

أربيل (كوردستان 24)- لفتت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم إلى أنها أرسلت كتابا رسميا إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تطلب فيه نقل مبارياتها البيتية في تصفيات مونديال 2022 من الأردن إلى الإمارات.

لكن موافقة الاتحاد الإماراتي على استضافة منتخب سوريا ترتبط بموافقة الاتحاد الدولي الذي لم يعلن حتى الآن موافقته أو عدمها.

وأشار الاتحاد السوري إلى أن نظيره الإماراتي وافق رسميا على استضافة المباراتين البيتيتين المتبقيتين لمنتخب بلاده في التصفيات أمام كوريا الجنوبية في الأول من شباط/فبراير والعراق في 29 آذار/مارس.

وكان المدير الفني لمنتخب سوريا الروماني فاليريو تيتسا طلب تغيير الأرض البيتية المفترضة من الأردن إلى إحدى دول الخليج لتوفر المناخ المناسب. لكن موافقة الاتحاد الإماراتي على استضافة منتخب سوريا ترتبط بموافقة الاتحاد الدولي الذي لم يعلن حتى الآن موافقته أو عدمها على الطلب السوري.

إلى ذلك، أكد الاتحاد السوري إقامة معسكر تدريبي لمنتخب سوريا في حلب للاعبين المحليين اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل على أن يتوجه إلى إحدى دول الخليج وغالبا قطر لإقامة معسكر تدريبي بالفترة من الثاني من كانون الثاني/يناير القادم وحتى العاشر منه، يليه معسكر تدريبي خارجي أخير دون تحديد مكانه في الفترة بين 20 الشهر المقبل والأول من شباط/فبراير تحضيرا لمباراتيه مع الإمارات وكوريا في الجولتين السابعة والثامنة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويحتل منتخب سوريا المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين مقابل 16 نقطة لإيران المتصدرة و14 لكوريا و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق.