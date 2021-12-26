سیاسة

وصول جثامين ضحايا "بحر المانش" إلى إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان بحر المانش اقليم كوردستان الضحايا مطار اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصلت فجر اليوم الأحد، جثامين 16 مهاجراً ممن قضوا في القناة الإنكليزية (بحر المانش) إلى مطار اربيل الدولي، بعد ان كان قد تم إرجاء إعادة الجثامين في وقت سابق، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المفترض أن تصل جثامين الضحايا الذين غرقوا أواخر الشهر الماضي في بحر المانش بينما كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا الى الاقليم فجر الجمعة.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق، بإعادة جثامين الضحايا، ومعظمهم كورد، إلى ديارهم في الإقليم.

وتم تحديد هويات الضحايا التي أُجريت بالتنسيق بين مكتب رئيس الحكومة وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية وممثلية حكومة الإقليم في فرنسا.

 

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