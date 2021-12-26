صحة وبیئة

أنواء كوردستان تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- توقعت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي التابعة لحكومة اقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان ان الطقس اليوم الأحد سيكون الى صاف أو غائم جزئيا ووجود قطع من الغيوم.

أما بالنسبة لحالةالطقس ليوم غد الاثنين فيكون الطقس صافيا مع وجود قطع من الغيوم.

وفي وقت سابق توقعت الأرصاد الجوية العراقية أن تشهد البلاد موجة برد تستغرق ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستنخفض في معظم المناطق العراقية.

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