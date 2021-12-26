راقصون يدهشون المتفرجين في ساحة دهوك الرئيسية

أربيل (كوردستان 24)- قدمت مجموعة من الراقصين الموهوبين عروضا راقصة اضافة الى مزيج من الموسيقى الشعبية الأجنبية والكوردية، في الساحة الرئيسية لمدينة دهوك باقليم كوردستان.

ولم يكن الراقصون يظهرون قدرات فنية فحسب، بل كانوا يعرضون لوحات فنية تحاكي التاريخ والثقافة الكرديتين، مما ألهم المشاهدين وحازت على إعجابهم.

وهذه المجموعة الراقصة هي جزء من برنامج لتنمية المواهب لشباب المدينة.

وتقودها فرقة دهوك للفنون الشعبية، التي تعمل تحت إدارة دهوك للفنون والثقافة التي تقدم الدعم لمثل هذه المجموعات وتشجعهم وتؤمن لهم في التدريب وفي تامين منصات للتدريبات والعروض.

وتعمل الفرقة مع الموسيقيين والمدربين السويديين ويدعمها معهد غوته الألماني للمساعدة في رعاية الشباب الموهوبين ومنحهم فرصة للبروز على المستوى الدولي.