التحالف الدولي يعلن انسحاب كافة قواته القتالية من العراق

أربيل (كوردستان 24)- اعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، انه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وذكر التحالف يوم الأحد، انه "اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق".

وأضاف "لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق"، مشيرا الى ان "الانسحاب المبكر كان ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان "بالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

واتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق، في 26 يوليو الماضي، بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على عدد من المستشارين والمدربين الأمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.