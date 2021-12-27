المقاتلات العراقية تستهدف أوكارا وكهوف لداعش بـ 14 ضربة جوية

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات العراقية ان المقاتلات العراقية دمرت كهوفا ومخابئ لمسلحي تنظيم داعش بضربات جوية شنتها على منطقة جبلية نائية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "طائرات مقاتلة عراقية نفذت 14 ضربة جويَّة دقيقة، أسفرت عن تدمير مجموعة من الكهوف والأوكار (مخابئ) لإرهابيي داعش في جبال حمرين".

وأكدت أن الضربات الجوية جاءت "لإسناد القطعات (التشكيلات) الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات (الجيش) ديالى والتي باشرت اليوم الأحد بعملية أمنية واسعة".

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية وفي مختلف الظروف والمناطق"، مشيرةً إلى أنه "ستكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لِدَكِّ أوكار الإرهابيين، بناءً على خطة مكثّفة معدَّة لهذا الغرض".

وجبال حمرين تعتبر من المناطق النائية وأهم معاقل مسلحي داعش، وتأتي هذه العمليات بعد تزايد وتيرة هجمات داعش على القوات العراقية خلال الأسابيع الأخيرة.