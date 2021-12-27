صحة وبیئة

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب منطقة في ديالى

author_image سوار أحمد
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کوردستان وزارة النقل زلزال كفري ديالى

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين، انه تم تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 3 درجات، بجنوب غرب قضاء كفري بمحافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة ارضية في تمام الساعة 11:49:24 من مساء الاحد بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 3 درجات حيث تبعد  34  كم جنوب غرب قضاء كفري من محافظة ديالى".

وقالت الوزارة في بيانها أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة ".

ودعت المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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