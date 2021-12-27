توتر وانتشار للجيش بعد تجمع محتجين حول مبنى المحكمة الاتحادية ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- توافد عشرات المحتجين العراقيين إلى محيط مبنى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين وذلك ترقبا للقرار المتعلق بالطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، في وقت انتشر فيه الجيش العراقي بشكل مكثف في محيط المحكمة.

وقال مراسل كوردستان 24 شفان جباري، ان انصار الكتل الخاسرة في الانتخابات التي جرت أكتوبر الماضي، تجمعوا وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لصالحهم.

وتشهد العاصمة بغداد ازدحامات مرورية بسبب إغلاق القوات الأمنية لمعظم الجسور الحيوية، ومن بينها جسر الجمهورية، وذلك بعد توافد عشرات المحتجين من أنصار الكتل والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات .

واضاف مراسلنا ان القوات الأمنية العراقية انتشرت في محيط المنطقة الخضراء ومناطق أخرى، وقطعت بعض الطرق تحسبا لتوافد أعداد أخرى من المحتجين.

وفاز رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 73 مقعدا في البرلمان، ليكون بذلك أكبر كتلة برلمانية، بينما فاز حزب التقدم الذي يحظى بدعم الأقلية السنية على 37 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعدا.