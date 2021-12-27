سیاسة

المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم من "الفتح" والحكيم يهنئ الفائزين

author_image سوار أحمد
العراق المحكمة الاتحادية الطعون بغداد الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)-  قضت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، في وقت هنأ فيه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الفائزين معلنا قبوله للنتائج.

وقالت المحكمة ان "للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات".

واضاف القرار أن الشكاوى والطعون التي تم تقديمها لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة، مشيرا الى ان طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.

وحكمت المحكمة الاتحادية بالرد على دعوى المدعين هادي فرحان عبدالله- العامري- ومحمد جاسم وتحميلمها الرسوم والمصاريف، رفض قرار المدعين بإصدار أمر بدائي بإيقاف قرار المصادقة على نتائج النهائية الانتخابات.

من جهته اعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، قبوله بقرار المحكمة الاتحادية العليا بردها الطعون حول نتائج الانتخابات الاخيرة، مقدماً تهانيه  للفائزين.
واكد الحكيم عدم مشاركة تحالفه في الحكومة القادمة.

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