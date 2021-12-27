مقتل وإصابة 15 جندياً عراقياً في تفجيرين شمال شرقي ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين بمقتل وإصابة 15 جندياً عراقياً في تفجيرين وقعا في شمال شرقي محافظة ديالى.

ووقع أحد التفجيرات قرب إحدى القرى جنوب بلدة قره تبة مستهدفاً قوة من الرد السريع مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن التفجير نفذ بعبوة ناسفة قرب بحيرة حمرين، وهي منطقة شهدت مؤخراً سلسلة هجمات ضد قوات الأمن العراقية.

وأضاف مصدر محلي أن ستة جنود أصيبوا بجروح في تفجير بعبوة ناسفة أخرى استهدف دورية للجيش في المنطقة ذاتها قبل ظهر اليوم.

وسبق أن شهدت المنطقة عمليات أمنية قام بها الجيش العراقي لتعقب فلول تنظيم داعش الذي أعلن العراق النصر عليه أواخر عام 2017.