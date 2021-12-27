أمن

مقتل وإصابة 15 جندياً عراقياً في تفجيرين شمال شرقي ديالى

شهدت المنطقة عمليات أمنية قام بها الجيش العراقي لتعقب فلول داعش
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العراق العراق داعش

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين بمقتل وإصابة 15 جندياً عراقياً في تفجيرين وقعا في شمال شرقي محافظة ديالى.

ووقع أحد التفجيرات قرب إحدى القرى جنوب بلدة قره تبة مستهدفاً قوة من الرد السريع مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن التفجير نفذ بعبوة ناسفة قرب بحيرة حمرين، وهي منطقة شهدت مؤخراً سلسلة هجمات ضد قوات الأمن العراقية.

وأضاف مصدر محلي أن ستة جنود أصيبوا بجروح في تفجير بعبوة ناسفة أخرى استهدف دورية للجيش في المنطقة ذاتها قبل ظهر اليوم.

وسبق أن شهدت المنطقة عمليات أمنية قام بها الجيش العراقي لتعقب فلول تنظيم داعش الذي أعلن العراق النصر عليه أواخر عام 2017.

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة
العراق

المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج "انتخابات تشرين"
  2 ساعات
العراق

الكاظمي يدعو إلى المضي بـ"العمل المشترك" بشأن الوضع في سنجار
  2 ساعات
کوردستان

بالفيديو | علي علاوي يرسم صورة مستقبلية قاتمة قد تبدأ بتسريح موظفي العراق
  13:11 2021/12/25
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف