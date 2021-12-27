"الديمقراطي" يرحب بمصادقة نتائج الانتخابات ويذكّر بمقعديه المسلوبين

أربيل (كوردستان 24)- رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاثنين بقرار المحكمة الاتحادية العليا التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية.

وصدّقت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى محكمة في البلاد، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ويأتي قرار المصادقة بُعيد رفض سابق الطعون على النتائج التي قدمتها أطراف شيعية عديدة تمثل المظلة السياسية للحشد الشعبي.

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه يرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا التصديق على النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار يمثل خطوة دستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وشدد الحزب على ضرورة متابعة الظلم الذي لحق بمقعديه اللذين فاز بهما مرشحاه في الانتخابات، وسُلبا بصورة غير عادلة وغير قانونية.

وأعلن الديمقراطي الكوردستاني في أواخر الشهر المنصرم تعرض مقعدين برلمانيين مستحقين للحزب في كل من أربيل ونينوى إلى السلب بطريقة غير شرعية.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً بعدما أحرز 33 مقعداً عند إعلان النتائج الأولية.

وحلت الكتلة الصدرية التي يقودها مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بعد حصولها على 73 مقعداً في البرلمان القادم، لتكون أكبر الفائزين في الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وحصلت كتلة تقدم التي يقودها محمد الحلبوسي على 37 مقعداً بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.