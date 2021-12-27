الصدر يدعو للإسراع بتشكيل حكومة "لا شرقية ولا غربية"

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين إلى الإسراع بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

جاء ذلك بعد قليل من إعلان المحكمة الاتحادية العليا التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ودعا الصدر في بيان إلى "الحفاظ على السلم والسلام... وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة (أغلبية وطنية) لا شرقية ولا غربية" في إشارة إلى حكومة غير خاضعة للنفوذين الإيراني والأمريكي.

و"الكتلة الصدرية" هي أكبر فائز في الانتخابات بحصولها على 73 مقعداً، ويطرح زعيمها نفسه معارضاً لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة.

ورفضت المحكمة الاتحادية الطعون التي تقدمت بها قوى شيعية مدعومة من إيران على النتائج معطلة مسعاها لتغيير نتيجة الانتخابات التي خسرت فيها عشرات المقاعد.

ويقول مراسل كوردستان 24، إن معظم المتظاهرين المناصرين للقوى المعترضة على نتائج الانتخابات بدأوا يخلون مواقعهم تدريجياً.

وأصدرت تحالفات شيعية تمثل المظلة السياسية للحشد الشعبي بيانات منفصلة أعربت فيها عن احترامها لقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال زعيم تحالف الفتح هادي العامري إنه سيلتزم بحكم المحكمة، فيما عبرت عصائب أهل الحق، عن خيبة أملها إزاء الحكم، دون أن تذكر ما إذا كانت ستسعى للطعن أو التصعيد.

وحتى قبل التصديق على نتائج الانتخابات، بدأت القوى الشيعية والسنية والكوردية مفاوضات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة مصطفى الكاظمي.

وبحسب الدستور العراقي، يتعين أن يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوماً.