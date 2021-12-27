سیاسة

دمشق تندد بخطط إسرائيلية لزيادة عدد المستوطنين في الجولان

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوریا سوريا الجولان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين خطط الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان في غضون خمس سنوات.

ويأتي ذلك بعدما وافقت إسرائيل على مخطط لبناء حوالي 7300 وحدة سكنية إضافية على الهضبة الاستراتيجية التي استولت عليها من سوريا في حرب 1967.

وبحسب التلفزيون السوري فإن دمشق أدانت "بشدة التصعيد الخطير غير المسبوق في الجولان، مضيفا أن الحكومة السوري "ستسعى لاستخدام كافة الوسائل المتاحة قانونيا لاستعادة الأراضي".

وتطالب سوريا منذ زمن طويل بهضبة الجولان وهي قطاع من الأرض تبلغ مساحته 1200 كيلومتر مربع، يطل أيضا على لبنان ويقع على الحدود مع الأردن.

 

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