سیاسة

السعودية تدعو العراق لدعمها في استضافة "إكسبو 2030".. وبغداد ترحب

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق السعودية

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الاثنين العراق إلى دعم المملكة في استضافة معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين جرى فيه بحث التشاور المستمر في شتى المجالات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، بحسب بيان للخارجية العراقية.

وأضاف البيان أن الجانبين "تبادلا الرؤى، والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة".

من جانبه طلب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم العراق لاستضافة المملكة العربية السعودية معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030.

حيث أكد وزير الخارجية فؤاد حسين استعداد العراق لدعم المملكة في إقامة معرض إكسبو 2030 في الرياض، معربا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

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