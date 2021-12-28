سیاسة

للمرة الثانية خلال شهر.. قصف جوي إسرائيلي على مرفأ اللاذقية يخلف أضرارا مادية كبيرة

author_image سوار أحمد
ضربة جوية إسرائيلية على ميناء اللاذقية. سوريا في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021. © رويترز
ضربة جوية إسرائيلية على ميناء اللاذقية. سوريا في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021. © رويترز
سوریا اللاذقية قصف اسرائيل اضرار مادية

أربيل (كوردستان 24)-  أعلن الإعلام الرسمي السوري عن تعرض ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية غرب البلاد إلى قصف جوي إسرائيلي فجر الثلاثاء، ما أدى إلى حدوث "أضرار مادية كبيرة" واندلاع حرائق يجري العمل على إخمادها، في هجوم نفذ "برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط" هو الثاني على المرفق الحيوي خلال شهر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 03,21 من فجر اليوم (01:23 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أن القصف أدى إلى حدوث "أضرار مادية كبيرة" واندلاع حرائق يتم العمل على إخمادها. وأظهرت صور نشرتها "سانا" عناصر من فرق الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع في إحدى الحاويات.

وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القصف، لم يبين المصدر العسكري السوري ما تم استهدافه تحديدا في ساحة الحاويات. ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وكانت الضربة الإسرائيلية السابقة على الميناء في السابع من الشهر الحالي استهدفت شحنة أسلحة إيرانية مخزنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وخلال الأعوام الماضية، شنت الدولة العبرية مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصا أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

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