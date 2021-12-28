سیاسة

فيصل المقداد: لا يمكن أن يمر أي مشروع انفصالي في سوريا

author_image سوار أحمد
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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أربيل (كوردستان 24)-  قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن تركيا تحتل جزءا من الأرض السورية، وتمارس التتريك وإن لها مصلحة في تدمير بلاده، مشيرا الى انه لا يمكن أن يمر اي مشروع انفصالي في سوريا.

وجاءت تصريحات المقداد يوم الاثنين، في حوار مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية". وقال المقداد إن "النظام التركي يعرقل مسار أستانا واتفاق سوتشي رغم إيجابيتهما".

ووصف وزير الخارجية السوري ممارسات قوات سوريا الديمقراطية بـ"المرفوضة"، مضيفا ان المشكلة مع "قسد" هي "أننا نتفق معهم على شيء وعندما يعارضه المحتل الأمريكي يرفضون".

ودعا المقداد عناصر قوات سوريا الديمقراطية الى عدم المراهنة على الولايات المتحدة، وأكد أنه "لا يمكن أن يمر أي مشروع انفصالي في سوريا أيا كان من يقف وراءه، وأن سوريا لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها".

واضاف المقداد إن "أكثر من 57 ألف مواطن تحتجزهم الولايات المتحدة في مخيم الهول بينهم 30 ألف طفل". وأشار إلى أن بلاده تطالب "الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها وهم يرفضون ذلك".

وتؤكد قيادة قوات سوريا الديمقراطية في تصريحاتها، أنها لا تنوي الانفصال عن سوريا، وأنها منفتحة على الحوار مع دمشق بشرط الاعتراف بالإدارة الذاتية وأن تكون لقوات سوريا الديمقراطية خصوصيتها إلا أن الحكومة السورية لا تقدم اي تنازلات.

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