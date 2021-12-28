الشرطة التركية تعلن اعتقال 16 متهماً بالانضمام لداعش

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت الشرطة التركية اعتقلت اليوم الثلاثاء 16 شخصاً متهمين بالارتباط بتنظيم داعش، بعدما استخدم محتجون العصي والحجارة ضد قوات الأمن أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص له ببيع كتب دينية، بحسب وسائل إعلام تركية.

وتفيد الأنباء الواردة بأن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بينغول في جنوب شرق البلاد، لاتهامه بدعم أنشطة داعشية.

وشن داعش في السابق العديد من الهجمات في أنحاء تركيا ومن بينها هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصاً قبل نحو أربع سنوات.

وقال مكتب محافظ أنقرة في بيان إن قوات الشرطة تدخلت بينما تعرضت قوات الأمن لهجمات بالعصي والحجارة، مشيراً إلى أنه تم اعتقال المشتبه بهم لاعتدائهم على رجل شرطة وإصابته عن عمد وتدمير ممتلكات عامة.

وأظهرت لقطات مصورة للعملية عشرات الأشخاص وهم يشتبكون مع الشرطة باستخدام العصي بينما سُمع دوي إطلاق أعيرة نارية.