أمن

مقتل قيادي بتنظيم داعش مسؤول عن اغتيال مسؤولين أمنيين كورديين

القيادي الداعشي مسؤول عن اغتيال مدير أسايش كولجو الرائد سمكو علي، ومسؤول العمليات الأمنية في كرميان آسو مام جلال مسويي.
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ينشط داعش في الكثير من المناطق العراقية - صورة إرشيفية
ينشط داعش في الكثير من المناطق العراقية - صورة إرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان كرميان العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول أمني كوردي اليوم الثلاثاء بمقتل قيادي بتنظيم داعش مسؤول عن اغتيال مدير الأسايش (الأمن) السابق في كولجو ومسؤول العمليات الأمنية في كرميان.

وقال مدير أسايش كولجو العقيد شمال عبد الرحمن لكوردستان 24، إن الجيش العراقي، وأثناء تنفيذه عمليات عسكرية لليوم الثالث على التوالي، في قرية ألبوغازي الواقعة ضمن سلسلة جبال حمرين، تمكن من قتل الإرهابي الداعشي عبد الغني إبراهيم رحيم.

وأضاف المسؤول أن القيادي الداعشي مسؤول عن اغتيال مدير أسايش كولجو الرائد سمكو علي، ومسؤول العمليات الأمنية في كرميان آسو مام جلال مسويي.

وأشار إلى أن الداعشي مسؤول أيضاً عن اغتيال عدد من منتسبي البيشمركة.

وتابع عبد الرحمن "كانت لدينا معلومات مسبقة عن الإرهابي الذي أشرف على الهجمات ضد القوات الأمنية"، مبيناً أنه ينحدر من قرية تنيره التي تتبع بلدة جلولاء المتنازع عليها في ديالى.

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