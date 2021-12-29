سياسية تؤدي اليمين الدستورية كأول نائبة كوردية في البرلمان الآيسلندي

أربيل (كوردستان 24)- أدت لينيا روون طه كريم، وهي طالبة حقوق تبلغ من العمر 22 عاما، يوم الاثنين، اليمين الدستورية كأول نائبة كوردية في البرلمان الآيسلندي.

واحتلت كريم (21 عاماً) المرتبة الثالثة في قائمة حزب القراصنة عن منطقة ريكيافيك الشمالية.

وتعد كريم أول نائبة كوردية في تاريخ البلاد، وقالت لينيا للصحفيين في وقت سابق "استيقظت من النوم للتو، لن أكذب بشأن ذلك، واضطررت لجعل الهاتف في وضع الطيران (وقف الاتصال)، لأن الوضع كان ينفجر حولي.. تلقيت عددا كبيرا جدا من الرسائل، وتمكنت من قراءة واحدة منها تقول (مبروك)، لذلك افترضت أنني ربحت".

ونشرت على تويتر "شكراً لكل من صوت لحزب القراصنة".

وكانت والدة كريم قد انتقلت الى ايسلندا في عام 1996 ووالدها فى عام 1993، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة الوطنية الايسلندية فى وقت سابق .

وانتقلت العائلة إلى إقليم كوردستان في عام 2013 ثم عادت إلى أيسلندا بعد ثلاث سنوات.