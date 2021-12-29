أمن

الكاظمي يعلن انتهاء مهام القوات القتالية للتحالف الدولي في العراق

"اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق"
author_image سوار أحمد
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق مصطفى الكاظمي قوات التحالف العراق انتهاء المهام

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان مهمة قوات التحالف الدولي قد انتهت في العراق مشيرا الى انه تم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق.

وكتب الكاظمي اليوم الأربعاء على حسابه في تويتر "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق."

وتابع "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي. نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

واعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، في وقت سابق انه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وذكر التحالف يوم الأحد، انه "اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق".

واتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق، في 26 يوليو الماضي، بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على عدد من المستشارين والمدربين الأمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

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