ناقوس خطر.. أوميكرون ودلتا يتغولان بقوة وتحذيرات من "تسونامي إصابات"

أربيل (كوردستان 24)- وصفت منظمة الصحة العالمية، سيل الإصابات بالمتحورتين أوميكرون ودلتا من فيروس كورونا بـ"التسونامي" وحذرت من أنه سيتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تسجّل العديد من دول العالم أعداداً قياسية للإصابات.

وبحسب أحدث حصيلة وبائية غير رسمية فقد بلغت الإصابات بهذه المتحورة الشديدة العدوى مستويات قياسية في بلدان كثيرة وارتفعت الحالات المسجّلة على الصعيد العالمي بنسبة 37 % بين 22 و28 ديسمبر كانون الأول مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها.

وسُجّل ما مجموعه 6,55 ملايين حالة بين 22 و28 كانون الأول ديسمبر، في أعلى حصيلة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباء عالميا في آذار مارس 2020.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أمين عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي "أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونها أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات. ذلك يمثل عبئا هائلا على العاملين الصحيين المنهكين وعلى منظومات صحية تقف على شفير الانهيار".

وقالت المنظمة الأممية في تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي إن "الخطورة المتعلقة بالمتحورة أوميكرون الجديدة والمثيرة للقلق تبقى عالية جدا".

وتابعت أن "أدلة جديرة بالثقة تظهر ان معدل انتشار أوميكرون يتسارع مرتين مقارنة بدلتا كل يومين إلى ثلاثة أيام".

ويُرصد القسم الأكبر من الإصابات الجديدة التي ترتفع في العالم منذ منتصف تشرين الأول أكتوبر، في أوروبا حيث سجّلت دول عدة أعدادًا قياسية من الإصابات اليومية.

فقد سجلت فرنسا 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وأحصت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة مقلقة تؤججها المتحوّرة أوميكرون، أعلى معدّل إصابات يومية بكوفيد منذ بدء تفشي الوباء بلغ 265,427 إصابة جديدة.

وأحصت الدنمارك، الدولة التي تسجّل حاليا أعلى حصيلة إصابات في العالم نسبة لعدد سكانها، الأربعاء أعلى عدد إصابات بلغ 23228 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وسجّلت بريطانيا من جهتها حصيلة إصابات قياسية أيضًا الثلاثاء مع قرابة 130 ألف إصابة في انكلترا وويلز، في وقت تشهد فيه إسبانيا واليونان أيضاً ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات.

وشهدت الأرجنتين أيضا تفشيا واسعا للفيروس مع تسجل قرابة 34 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أي أكثر بـ10 آلاف إصابة من اليوم السابق وأكثر بستّ مرات من الأسبوع الماضي، إلا أن الحكومة استبعدت في الوقت الحالي فرض تدابير مقيّدة جديدة.