العراق يعلن اعتقال مهاجمي "تشونغمان" الصينية قرب الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية مساء اليوم الأربعاء اعتقال هاجموا مقر شركة نفطية صينية تعمل في حقل نفطي بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

وبحسب مصادر محلية فإن مقر الشركة التابعة لمجموعة تشونغمان تعرضت إلى هجوم بقذيفة (آر.بي.جي-7) وإطلاق وابل من الرصاص الحي.

ولم يخلف الهجوم أي إصابات أو أضرار، سوى آثار رصاص على بعض الجدران، فيما عثر على صاروخ قاذفة من النوع ذاته لم ينفجر.

وبعد الحادث الذي وقع فجر الثلاثاء، قالت تشونغمان بتروليم إن الهجمات لم تؤثر على عملياتها في حقل الغراف والمشروعات الأخرى، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل طبيعي.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه "تم إلقاء القبض على المجموعة المتهمة بالاعتداء واستهداف الشركة الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي" الذي يقع في بلدة الرفاعي إلى الشمال من مدينة الناصرية مركز ذي قار.

ولم يذكر المحافظ عدد المهاجمين ولا دوافع الاعتداء وأسبابه، لكنه أشار إلى أن "إدارة المحافظة تدين أي اعتداء على أي شركة أجنبية تعمل في حدود المحافظة".

وسبق أن هوجمت شركات في جنوب العراق من قبل محتجين يطالبون بفرص عمل ولا سيما في ذي قار التي تعاني من انتشار البطالة وتراجع الخدمات الصحية والبنى التحتية.