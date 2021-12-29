بايدن يجري محادثات هاتفية مع بوتين غداً في ظل توتر بشأن أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف غداً الخميس، في إطار سعي واشنطن لمواصلة العمل مع حلفائها من أجل رد فعل مشترك على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن في بيان إن بايدن وبوتين سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة مع روسيا.

هذا ونقلت وكالة رويترز دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إنه من المزمع إجراء الاتصال "في وقت متأخر مساء الخميس".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المناقشات بين الزعيمين ستتطرق على الأرجح لقضايا أخرى منها المحادثات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي.