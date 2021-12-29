"طريق الموت".. بغداد تحدد موعد تأهيل شريان يربطها مع كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الإسكان والإعمار العراقية اليوم الأربعاء إنها ستبدأ بتأهيل طريق بغداد - كركوك بطول 400 كيلومتر خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم، قوله "سيشهد هذا الطريق أكبر عملية تأهيل تقوم بها دائرة الطرق والجسور منذ أكثر من 30 عاما".

وتابع "منذ سنة 1990 لم يؤهل طريق بطول 400 كيلومتر دفعة وحدة

وأضاف أن عملية تأهيل الطريق ستشمل قلع المقاطع المتضررة وإعادة إنشائها واستخدام مادة البولمر المحسنة للقير التي تقاوم الأحمال الكبيرة.

ويشمل التأهيل كذلك نصب مواقع نظامية لنقاط التفتيش وأعمال التخطيط وتأسيس وتنظيم مداخل المدن التي يمر بها الطريق وصيانة الجسور على امتداده.

وأشار جاسم إلى أن التأهيل ستنفذه شركات عراقية متخصصة بكوادر وآليات ولديها تجارب في مجال الطرق والجسور طريق بغداد – كركوك.

وأوضح أن المشروع قسم لأربعة مقاطع متفرقة توزعت على عدة شركات، فهنالك مقطع كلفته 40 ملياراً ومقطع كلفته 19 ملياراً ومقطع كلفته 50 مليار دينار.

ولفت جاسم إلى أن مدة تأهيل الطريق ستستغرق نحو 1200 يوم تقريباً.