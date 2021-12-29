كوردستان تستقطب استثمارات بثمانية مليارات دولار في 2021 وتكشف ملامح خطتها لـ2022

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إن الإقليم استقطب استثمارات تُقدر بنحو ثمانية مليارات دولار خلال عام 2021.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن حجم الاستثمارات التي حققها إقليم كوردستان طيلة العام الجاري تجاوز ثمانية مليارات دولار، منها 7 مليارات لقطاع السياحة، و506 ملايين دولار في القطاع الزراعي و356 مليون دولار للتجارة.

وتابع "أصدرنا خلال العام الجاري دليلاً استثمارياً باللغات الثلاث الكوردية والعربية والإنكليزية، إلى جانب 1500 فرصة استثمارية".

وأشار شكري إلى أنه تم التعامل مع ثلاثة مشاريع إسكانية كبرى في كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وسيستفيد منها 4500 مواطن.

وخلال العام نفسه، يقول شكري "منحت حكومة إقليم كوردستان تراخيص استثمار لما يصل إلى 68 مشروعاً، وقد تم افتتاح 11 مدرسة ثانوية مهنية للتطوير المهني حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرص عمل مختلفة".

وأكد اتخاذ قرار هذا العام يلزم تعيين 75 بالمئة من القوى العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى أن خطط العام المقبل لمجلس الاستثمار ستركز بشكل أكبر على النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي.

وأوضح شكري أنه "مع بداية العام الجديد سيتم تأسيس دائرة تتبع هيئة الاستثمار، لتختص بالعلاقات الدولية بهدف التواصل مع الشركات والمستثمرين الأجانب".

وقال إن حكومة إقليم كوردستان ستعقد مؤتمراً عاماً للاستثمار في مطلع شباط فبراير وآخر يركز على الزراعة في آذار مارس 2022.