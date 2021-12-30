الأمن العراقي يعتقل مسؤولا عن إصدارات داعش على منصات التواصل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الأمن الوطني العراقية اليوم الخميس أن وحداتها اعتقلت أحد عناصر داعش الذي كان يعمل مسؤولا عن إصدارات تنظيم داعش على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوكالة على حسابها في موقع تويتر "تم القبض على عنصر في داعش في مدينة الموصل وكان مسؤولا عن نشر إصدارات داعش على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأمن الوطني العراقية على تويتر اعترافات عنصر داعش الأسير. وقال للسلطات العراقية إنه انضم إلى داعش في أوائل عام 2021 بعد لقائه أحد أعضاء التنظيم على تيليغرام.

واعترف بأن داعش كلفه بنشر أعمالهم الإرهابية، بما في ذلك جرائم القتل التي ارتكبتها الجماعة.

قال: "بعد القيام بهذه المهمة لمدة ثلاثة أشهر، اتصل بي أحد كبار أعضاء داعش وأخضعني لدورة لأصبح بعدها عضوا رسميا في تنظيم داعش".

وقال "لقد طلبوا مني أن أتدرب بشكل خاص في صحاري محافظة نينوى استعدادا للانضمام إلى داعش".

وأعلن العراق انتصاره على تنظيم داعش في عام 2017. ومع ذلك، حذر كبار القادة العسكريين وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان من أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنشاطه من خلال الخلايا النائمة. كما أنها تنشط في الأراضي المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.