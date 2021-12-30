مصور كوردي يحرز المركز الثالث لجائزة اليونيسف للصور الفوتوغرافية

أربيل (كوردستان 24)- نال المصور الكوردي يونس محمد المركز الثالث لجائزة اليونيسيف لأفضل صورة فوتوغرافية للعام، في ألمانيا.

ودأب المصور يونس محمد على تصوير الحياة الصعبة للأطفال الذين أصيب آباؤهم في حرب داعش، وخلال هذا المشروع الطويل الأمد التقى محمد مع مئات من جرحى قوات البيشمركة، وأخذ صورا لهم ولأسرهم. ووثق كفاحهم وحياتهم الصعبة بعد الصراع.

وقال يونس محمد لكوردستان 24 ان "الجائزة الحقيقية يجب أن تمنح لبيشمركة كوردستان البطلة وعائلاتهم الذين "ضحوا بحياتهم من أجل أمن وحرية وطنهم".

واضاف "سرعان ما ادركت ان الاطفال هم اكبر ضحايا الحرب ولا احد يدرك ذلك، إنهم الضحايا الخفيون للمجتمع المحرومون من الكثير من جمال الحياة، وسوف يكبرون دون أن ينالوا الحب الحقيقي من آبائهم".

ولد يونس محمد في دهوك عام 1968. عاش كلاجئ في إيران من عام 1974 حتى عام 1998. هناك، درس في جامعة طهران، حيث حصل أيضا على درجة الماجستير.

بدأ بممارسة مهنة التصوير عام 2011، وقد لعب دورا مهما في تغطية المعارك ضد تنظيم داعش.