الكاظمي: علاقتنا مع إقليم كوردستان خلال هذه الحكومة كانت الأفضل منذ عام 2003

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان علاقة بغداد مع إقليم كوردستان خلال هذه الحكومة كانت الأفضل منذ عام 2003، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية تفتخر بهذه العلاقة.

وجاءت تصريحات الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الخميس، وألقى فيها كلمة تحدث فيها عن أهم أداء حكومته خلال عام 2021.

وقال الكاظمي ان "علاقتنا مع إقليم كوردستان العراق خلال هذه الحكومة كانت الأفضل منذ عام 2003، ونفتخر بهذه العلاقة، التوترات كانت قليلة وكانت لدينا اجتهادات كثيرة، والحمد لله بالحوار وبناء عناصر الثقة نجحنا في عبور هذه العلاقة المتوترة بأفضل ما يكون".

وقال الكاظمي "كان العراق قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي، والدولي، والعربي، والإسلامي، ونجحنا في تحسين علاقاتنا، وكذلك في احتضان أكثر من لقاء للأشقاء والأصدقاء والجيران على أرض بغداد.. أرض السلام."

وأضاف " نجحنا في ترطيب الأجواء إقليمياً، ونجحت علاقاتنا الدولية في تقريب وجهات النظر كثيراً وتجنيب المنطقة آثار حرب قد تكون لا سمح الله مدمرة للعراق وللمنطقة".