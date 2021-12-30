بن زايد يهاتف الصدر.. ويشدد على موقفه من العراق و"امتداده العربي"

أربيل (كوردستان 24)- أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس على أهمية بقاء العراق ضمن "الامتداد العربي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بن زايد مع الصدر هنأه خلاله بفوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التشريعية التي جرت في العراق مؤخراً.

وكانت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر أكبر فائز في الانتخابات بحصولها على 73 مقعداً وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي تحالف آخر في البرلمان الذي يضم 329 مقعداً.

وذكر مكتب الصدر في بيان أن الجانبين ناقشا "أهم القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة".

وأكد الطرفان، بحسب البيان الذي تلقته كوردستان 24، على أهمية "بقاء العراق ضمن امتداده العربي وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين".

ويطرح الصدر نفسه معارضاً لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة.

ويحتفظ زعيم التيار الصدري بعلاقات طيبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسبق أن زارها في السنوات القليلة الماضية بعد زيارة نادرة إلى السعودية عام 2017.