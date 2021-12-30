سیاسة

الحزب الديمقراطي يجدد تمسكه بموعد انتخابات كوردستان

"لم يبرم الحزب أي اتفاق لتأجيل الانتخابات"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان انتخابات كوردستان 2022

أربيل (كوردستان 24)- جددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان اليوم الخميس تمسكها بموعد الانتخابات التشريعية في الإقليم.

ولم يتبق على إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب برلمان جديد في إقليم كوردستان سوى أشهر معدودة، غير أن قانون الانتخابات في الإقليم عاد إلى الواجهة من جديد وسط دعوات من قوى سياسية لتعديله ومطالبات أخرى للإبقاء عليه.

وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل، فيما أخذت القوى تتبادل الآراء فيما بينها بشأن قانون الانتخابات وطريقة احتسابه للدوائر الانتخابية.

وقال رئيس الكتلة زانا ملا خالد في بيان إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يزال مع إجراء الانتخابات البرلمانية الإقليمية في موعدها.

وتابع "لم يبرم الحزب أي اتفاق لتأجيل الانتخابات".

وأشار خالد إلى أنه يتعين أن لا يكون الوضع الداخلي لأي طرف عقبة أمام العملية الديمقراطية في إقليم كوردستان.

وسيدخل برلمان كوردستان، أواخر الشهر الجاري، في عطلة شتوية تستغرق ثلاثة أشهر.

وإذا ما تقرر إجراء الانتخابات في موعدها فسيكون أمام مفوضية الانتخابات والاستفتاء ستة أشهر للإعداد للعملية الانتخابية التي تقتصر على المحافظات الأربع في كوردستان.

 

موضوعات ذات صلة
العالم

"تسونامي كورونا" يسجل 200 ألف إصابة لليوم الثاني في فرنسا
  1 ساعات
کوردستان

البيشمركة تعلن مقتل خمسة دواعش في عمليتين عند جبال قره جوخ
  2 ساعات
العراق

"مطلوب" يرتكب مذبحة بأسرته وجيرانه قبل انتحاره في بابل
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف