الحزب الديمقراطي يجدد تمسكه بموعد انتخابات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- جددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان اليوم الخميس تمسكها بموعد الانتخابات التشريعية في الإقليم.

ولم يتبق على إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب برلمان جديد في إقليم كوردستان سوى أشهر معدودة، غير أن قانون الانتخابات في الإقليم عاد إلى الواجهة من جديد وسط دعوات من قوى سياسية لتعديله ومطالبات أخرى للإبقاء عليه.

وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل، فيما أخذت القوى تتبادل الآراء فيما بينها بشأن قانون الانتخابات وطريقة احتسابه للدوائر الانتخابية.

وقال رئيس الكتلة زانا ملا خالد في بيان إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يزال مع إجراء الانتخابات البرلمانية الإقليمية في موعدها.

وتابع "لم يبرم الحزب أي اتفاق لتأجيل الانتخابات".

وأشار خالد إلى أنه يتعين أن لا يكون الوضع الداخلي لأي طرف عقبة أمام العملية الديمقراطية في إقليم كوردستان.

وسيدخل برلمان كوردستان، أواخر الشهر الجاري، في عطلة شتوية تستغرق ثلاثة أشهر.

وإذا ما تقرر إجراء الانتخابات في موعدها فسيكون أمام مفوضية الانتخابات والاستفتاء ستة أشهر للإعداد للعملية الانتخابية التي تقتصر على المحافظات الأربع في كوردستان.