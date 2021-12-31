العراق يعلن زيادة صادراته النفطية في يناير

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الخميس، ان متوسط معدل الصادرات النفطية الوطنية في شهر يناير/كانون الثاني كان 3.3 مليون برميل يوميا.

وقال احسان عبد الجبار في مؤتمر صحفي فى بغداد، ان الزيادة حدثت بسبب الالتزام بالزيادة التدريجية التي تقدمها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، والتي تبلغ 400 الف برميل شهريا.

كما أكد عبد الجبار على أهمية تعزيز دور الاستثمار العالمي في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات في العراق.

وتحدث الوزير إلى الصحفيين أثناء حضوره حفل توقيع اتفاقية مبدئية لمشروع مصفاة الفاو الاستثمارية والتي تهدف إلى الوصول إلى طاقة 300 ألف برميل يوميا وبناء مجمع بتروكيماوي.