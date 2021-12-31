الرئيس بارزاني: يجب البدء بتشكيل الحكومة العراقية وفق "المبادئ الثلاثة"

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة، على ضرورة البدء بتنفيذ الخطوات والسیاقات الدستورية لتشكيل الحكومة، وذلك ضمن إطار تنفيذ المبادئ الثلاثة للشراكة والتوافق والتوازن في الحكم.

وجاءت تصريحات الرئيس بارزاني في رسالة له بمناسبة حلول راس السنة الميلادية.

وقال في الرسالة "بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة، أوجه أجمل التهاني والتبريكات الی مواطني كوردستان الأعزاء وعوائل الشهداء الكرام والبيشمركة الابطال ،وآمل أن يكون العام الجديد بداية مرحلة جديدة لتحسين حياة المواطنین وتحقيق المزيد من الٱستقرار والتقدم لشعبنا. وٲود أن ٲوجە شکري لقوات البیشمركة وقوات الأمن وجميع مواطني كوردستان الذين بتضحیاتهم وصمودهم وقفوا دائما في وجه التهديدات والإرهاب والحصار وقاموا بحماية كوردستان، حیث من واجب جميع المؤسسات والأحزاب السياسية وبمساعدة جميع الأطراف أن یستجیبوا لتضحيات شعبنا وأن یحافظوا علی مكتسبات وحقوق شعب كوردستان".

وأضاف "كانت الانتخابات البرلمانية العراقیة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جيدة وٲظهرت نتائجها إرادة الشعب. وبعد موافقة المحكمة الاتحادية على النتائج، يجب تنفيذ خطوات والسیاقات الدستورية لتشكيل الحكومة والمؤسسات الأخرى بسرعة أكبر، وان یكون تحقیق الازدهار ، وتوفیر الخدمات والحقوق ورغبات المواطنین لجمیع مكونات العراق من ضمن الاولویات في برامج الحكومة المقبلة،وذلك ضمن إطار تنفيذ المبادئ الثلاثة للشراكة والتوافق والتوازن في الحكم . كذلك یجب ان لایتم تهمیش المكونات العراقیة في عملیة الحكم بعد الان."

وتابع الرئيس بارزاني "وبمناسبة حلول رٲس سنة 2022 المیلادية، نؤكد مرة أخرى على الرسالة السلمية ومبدٲ التعایش السلمي لشعب كوردستان، ويجب على جميع الأطراف ان تتفهم بأن العراق ومنطقتنا لن تكون قادرة علی تحمل المزید من العنف والإرهاب والتطرف وعدم الاستقرار. وٱن یكون للمجتمع الدولي دورا مساعدا ليكفل السلام والعدل والامن ،لكي لا تواجه شعوب المنطقة والأبرياء المزید من المعاناة والدمار".

وختم قائلا: "وبحلول السنة الجديدة، اتمنی أن يتم السلام والوئام علی منطقتنا، وآمل أن يكون خيرا وسعادة لشعب کوردستان. أطلب من الله عز وجل أن يبعد شعبنا من كل أنواع الأوبئة والأمراض والمآسي والكوارث".