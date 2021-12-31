تهنئة رئيس حكومة إقليم كوردستان بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021، تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة العام الميلادي الجديد 2022، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات وأصدق التمنيات إلى الرئيس بارزاني وجميع مواطني كوردستان، ونخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء، آملين أن يكون العام الجديد عام خيرات ومسرّات، وأن يسوده الازدهار ويكون خاتمة لكل المآسي والأزمات.

ولا يخفى على أحد، فقد بذلت حكومة إقليم كوردستان أقصى جهودها لتذليل العقبات ومواصلة مسيرة الإصلاح على الرغم من الصعوبات المالية والأزمات المفتعلة طيلة العام المنصرم، وواصلت إنجاز المشاريع الحيوية لإرساء دعائم البنية التحتية الاقتصادية في جميع أرجاء إقليم كوردستان بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبينما نطوي عام 2021، يحدونا الأمل بأن نتمكن، وبمؤازرة الجميع، من تقديم كل ما يليق بشعب إقليم كوردستان من خدمات ومشاريع في العام الجديد. ونغتنم هذه المناسبة لنتوجه بخالص الشكر لشعب إقليم كوردستان الذي كان متفهماً لما نمر به من ظروف مالية عصيبة، متمنين أن يتكلل العام الجديد بنهاية تلك الأيام الشاقة والمضي في طريق نهضة كوردستان وازدهارها.

وإذ نستقبل العام الجديد، نستذكر بألم وحزن ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المؤسفة وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة في العام الماضي، مثلما نستذكر بإجلال وإكبار كبيرين شهداء البيشمركة الأبطال الذين قدموا أرواحهم في الحرب ضد إرهابيي داعش، دفاعاً عن أرض كوردستان، إذ ستبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا.

تهانينا للجميع وكل عام وأنتم بخير وكوردستان أقوى وإلى مزيد من الإعمار والازدهار.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

31 كانون الأول (ديسمبر) 2021