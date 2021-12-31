كورونا.. تراجع طفيف بالإصابات والوفيات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الجمعة عن تراجع طفيف بالإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عموم الإقليم.

وأظهرت آخر بيانات وزارة الصحة تسجيل 103 إصابات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان إلى 380743 حالة.

وأُعلن في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تعافي 169 من الوباء، ما يرفع العدد الكلي للمتشافين من الجائحة إلى 372127 شخصاً.

وجرى تسجيل حالتي وفاة في الفترة نفسها ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 7110 وفاة لغاية الآن.