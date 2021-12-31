سیاسة

بالفيديو ׀ سماء كوردستان تضيء احتفالاً بالعام الجديد 2022

غصت الميادين الرئيسية بالمحتفلين ولا سيما في عاصمة إقليم كوردستان أربيل
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جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
کوردستان إقليم كوردستان العام الجديد أربيل 2022

أربيل (كوردستان 24)- استقبلت مدن كوردستان عام 2022 بالألعاب النارية والرقص أسوة بالدول التي بدأ فيها العام الجديد بالتوقيت المحلي.

وأظهرت مشاهد بثتها كوردستان 24 على الهواء مباشرة آلاف المحتفلين وهم يطلقون الألعاب النارية ويعبّرون عن أمنياتهم بالعام الجديد.

وغصت الميادين الرئيسية بالمحتفلين ولا سيما في عاصمة إقليم كوردستان أربيل التي قصدها آلاف من السائحين للاحتفال بالعام الجديد.

واحتشدت جموع غفيرة في الأماكن العامة والأسواق الكبيرة لمشاهدة الألعاب النارية التي تٌطلق عشية العام الجديد الذي يحل عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ويجري في هذه الأثناء إطلاق ألعاب نارية مذهلة في سماء مدن عديدة، احتفالاً بالمناسبة التي تحظى بشعبية واسعة في إقليم كوردستان، مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم.

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