مجتمع

بالصور | العالم يطوي 2021 ويحتفل بالعام الجديد بأجواء مبهجة وحذرة

استقبل إقليم كوردستان، كما سائر بلدان المنطقة، العام الجديد، حيث احتشد الآلاف في الميادين العامة
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العالم يستقبل عام 2022 بأجواء حذرة
العالم يستقبل عام 2022 بأجواء حذرة
العالم العام الجديد 2022 العالم

أربيل (كوردستان 24)- احتفلت دول العالم بالعام الجديد 2022 بأجواء احتفالية مبهجة ولكنها حذرة في الوقت نفسه بسبب المتحور أوميكرون.

واحتفلت نيوزيلندا، كأول دولة في العالم تدخل عام 2022، لكن فعالياتها اقتصرت على إقامة عرض ضوئي في مدينة أوكلاند بسبب المخاوف من الوباء.

وبعد ذلك، استقبلت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية واليابان العام الجديد، وتبعتها بذلك الصين وتايلاند بإطلاق الألعاب النارية في السماء.

كذلك استقبل إقليم كوردستان، كما سائر بلدان المنطقة، العام الجديد، حيث احتشد الآلاف في الميادين العامة وعبّروا عن سعادتهم بالرقص والألعاب النارية.

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