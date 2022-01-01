مقتل 12 شخصاً في حادث تدافع قرب ضريح ديني في الهند

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 12 شخصاً وأصيب 13 آخرون بجروح في تدافع وقع في ضريح هندوسي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي هندي قوله إن "ما لا يقلّ عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح".

وأضاف أن الحصيلة مرشحة للزيادة خاصة وأن الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلّة كانت مزدحمة بمصلين يحاولون زيارته بمناسبة العام الجديد.

وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أقدس الأماكن الهندوسية في شمال الهند إذ كان يزوره يومياً نحو 100 ألف زائر قبل جائحة كورونا.

هذا وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى المستشفيات وسط ظلام دامس.