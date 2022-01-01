بغداد تبدأ عامها الجديد بازدحامات خانقة مع انطلاق "مظاهرات حشدية"

أربيل (كوردستان 24)- بدأت العاصمة العراقية بغداد عامها الجديد بازدحامات خانقة تزامناً مع قرب انطلاق مظاهرات للحشد الشعبي وأنصاره استذكاراً لـ"حادثة المطار".

ودعت فصائل تابعة للحشد منتسبيها وأنصارها للمشاركة في الذكرى الثانية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بطائرة أمريكية من دون طيار في شارع مطار بغداد الدولي في 3 من كانون الثاني يناير 2020.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد إن السلطات أغلقت عدداً من الشوارع لتأمين المسيرة التي ستتركز في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع مداخل بغداد ومخارجها تشهد ازدحاماً مرورياً غير مسبوق، فيما جابت الطائرات أجواء المنطقة.