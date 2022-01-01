أمن

بغداد تبدأ عامها الجديد بازدحامات خانقة مع انطلاق "مظاهرات حشدية"

السلطات أغلقت عدداً من الشوارع لتأمين المسيرة التي ستتركز في منطقة الجادرية وسط بغداد
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فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة - صورة ارشيفية
فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة - صورة ارشيفية
العراق العراق بغداد

أربيل (كوردستان 24)- بدأت العاصمة العراقية بغداد عامها الجديد بازدحامات خانقة تزامناً مع قرب انطلاق مظاهرات للحشد الشعبي وأنصاره استذكاراً لـ"حادثة المطار".

ودعت فصائل تابعة للحشد منتسبيها وأنصارها للمشاركة في الذكرى الثانية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بطائرة أمريكية من دون طيار في شارع مطار بغداد الدولي في 3 من كانون الثاني يناير 2020.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد إن السلطات أغلقت عدداً من الشوارع لتأمين المسيرة التي ستتركز في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع مداخل بغداد ومخارجها تشهد ازدحاماً مرورياً غير مسبوق، فيما جابت الطائرات أجواء المنطقة.

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