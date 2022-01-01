مصدر أمني ينفي تعرض "قاعدة تركية" لهجوم صاروخي قرب الموصل

أربيل (كوردستان 24)- نفى مصدر أمني اليوم السبت تعرض معسكر زليكان الذي يتمركز فيه عسكريون أتراك إلى هجوم صاروخي ليلة أمس قرب الموصل.

ويقع المعسكر، الذي تتخذه قوات تركية مقراً منذ عام 2014، في بلدة بعشيقة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لكوردستان 24، إن الأنباء المحلية التي تحدثت عن هجوم صاروخي على معسكر زليكان "لا أساس لها من الصحة".

ويعود آخر هجوم ضد القاعدة العسكرية، المطلة على جبل بعشيقة، إلى السابع والعشرين من الشهر المنصرم، عندما سقط صاروخ في أرض خالية تحيط بالمعسكر.

وسبق أن أعلنت جماعات شيعية مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي مسؤوليتها عن الهجمات السابقة والتي لم توقع أي إصابات أو أضرار.