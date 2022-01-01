العراق ينتظر أمطاراً رعدية.. وكوردستان على موعد جديد مع الثلوج

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأرصاد الجوية، تساقط زخات مطر ابتداء من اليوم السبت في الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.

وبالنسبة للمنطقة الشمالية وإقليم كوردستان، توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة في الأقسام الشرقية مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

هذا وتوقعت الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان هطول الأمطار في معظم مناطق الإقليم، بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المناطق الجبلية.

وفي المنطقة الجنوبية، سيكون طقس اليوم صحواً مع بعض الغيوم ثم يتحول ليلاً إلى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

يوم الأحد

سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، بينما سيكون صحواً في المنطقة الشمالية وإقليم كوردستان.

وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً ممطراً وتكون الأمطار غزيرة الشدة في بعض المناطق مع حدوث عواصف رعدية، وفقاً للأرصاد.

الاثنين

طقس بين غائم جزئي إلى غائم مع هطول أمطار يخيم على المنطقة الواسعة، مع غائم جزئي وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط الأمطار في أماكن متفرقة وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية بإقليم كوردستان، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة.

الثلاثاء

سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون في المنطقة الشمالية وإقليم كوردستان غائماً مع تساقط أمطار خفيفة خلال وقت الليل وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، وسيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، بحسب الأرصاد.

الأربعاء

سيكون طقس المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم وأحياناً غائم جزئي، فيما ستشهد المنطقة الشمالية وإقليم كوردستان تساقط زخات مطر خفيفة، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم.