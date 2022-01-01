اقتصاد

الأتراك يستقبلون العام الجديد بزيادة غير مسبوقة بأسعار الكهرباء والغاز

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا تركيا أسعار الفائدة الغاز الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- قررت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 بالمئة للاستخدام المنزلي وللشركات اليوم السبت، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.

وبحسب الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد فإن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 بالمئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وذكرت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل أن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 بالمئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير كانون الثاني. وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15 بالمئة.

هذا وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 بالمئة في تشرين الثاني نوفمبر وتجاوز فيما يبدو 30 بالمئة في كانون الأول ديسمبر بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

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