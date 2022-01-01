على خطى الذهب.. الدولار يدشن العام الجديد بارتفاع في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، كذلك ارتفع سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
- 100 دولار = 148000 دينار
- 100 يورو = 168000 دينار
- 100 جنيه إسترليني = 199000 دينار
- 100 ليرة تركية = 13000 دينار
- 100 ألف تومان إيراني = 5100 دينار
- دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق إقليم كوردستان
- مثقال عيار 24 = 434000 دينار
- مثقال عيار 21 = 382000 دينار
- مثقال عيار 18 = 325000 دينار