اقتصاد

على خطى الذهب.. الدولار يدشن العام الجديد بارتفاع في كوردستان

مع ارتفاع الدولار سعر الذهب ارتفع أيضاً في أسواق إقليم كوردستان.
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أسعار الذهب ترتفع في إقليم كوردستان - من أرشيف كوردستان 24
أسعار الذهب ترتفع في إقليم كوردستان - من أرشيف كوردستان 24
کوردستان أسعار الذهب أسعار الدولار أسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، كذلك ارتفع سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

  • 100 دولار = 148000 دينار
  • 100 يورو = 168000 دينار
  • 100 جنيه إسترليني = 199000 دينار
  • 100 ليرة تركية = 13000 دينار
  • 100 ألف تومان إيراني = 5100 دينار
  • دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق إقليم كوردستان

  • مثقال عيار 24 = 434000 دينار
  • مثقال عيار 21 = 382000 دينار
  • مثقال عيار 18 = 325000 دينار
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