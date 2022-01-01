سیاسة

أنصار الحشد يحيون الذكرى الثانية لاغتيال سليماني والمهندس في العراق

سبق أن أعلن العراق انسحاب جميع القوات القتالية الأجنبية في البلاد بنهاية العام المنصرم
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فرضت قوات الأمن والحشد الشعبي طوقاً حول المسيرة - تصوير: وسائل التواصل الاجتماعي
فرضت قوات الأمن والحشد الشعبي طوقاً حول المسيرة - تصوير: وسائل التواصل الاجتماعي
العراق الحشد الشعبي قاسم سليماني العراق أبو مهدي المهندس

أربيل (كوردستان 24)- شارك أنصار الحشد الشعبي اليوم السبت في مسيرات نُظمت ببغداد لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وشهدت المسيرة إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية والحشد الشعبي، فيما تم قطع العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز العاصمة.

وحمل المشاركون صور سليماني والمهندس وأعلام الحشد الشعبي، ورددوا هتافات "كلا كلا أمريكا"، كذلك رفع آخرون لافتات كتب على إحداها "الإرهاب الأمريكي يجب أن ينتهي".

ووصف رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض في كلمة له خلال المظاهرة اغتيال سليماني والمهندس بأنه "جريمة نكراء" ارتكبت "بحق سيادة العراق وشعب العراق وبحق الحشد الشعبي".

وقال "لذلك لا بد لنا أن نرص الصفوف ونتقدم باتجاه تحقيق المبادئ الكبرى التي من أجلها قضى شهداؤنا... وهي الانسحاب الكامل لكل القوات الأجنبية والقوات الأمريكية".

وسبق أن أعلن العراق انسحاب جميع القوات القتالية الأجنبية في البلاد بنهاية العام المنصرم، وباتت مهمة التحالف الدولي تقتصر على تقديم الاستشارة والتدريب للقوات العراقية.

 

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